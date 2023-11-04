اندلاع حريق قرب مستشفى الديوانية

اندلع حريق، مساء اليوم السبت، قرب مستشفى الديوانية وسط المحافظة.

وقال مراسل السومرية، إن حريقاً اندلع مساء اليوم بمنطقة قصب خلف مبنى مستشفى الديوانية التعليمي.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق قبل انتشاره دون تسجيل اي أضرار مادية أو بشرية.