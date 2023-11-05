غيوم متفرقة واستقرار بدرجات الحرارة.. طقس العراق حتى نهاية الأسبوع

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وتابع أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأشار البيان الى، أن "طقس يوم الخميس المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".