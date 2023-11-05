محافظة عراقية تُطلق استمارة التقديم على الـ150 الف درجة وظيفية

وذكر ديوان المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استنادا لاحكام البند (ثانيا) من المادة 66 من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 لجمهورية العراق للسنوات (23-24-2025) وبعد استحداث وزارة المالية لـ (150 ) الف درجة وظيفية وتخصيص (7292) درجة لمحافظة صلاح الدين وفقاً للنسب السكانية، تم انطلاق رابط التعيين على هذه الدرجات ()".وأضاف البيان، أن "موعد فتح الاستمارة سيكون لمدة 30 يوم فقط من تاريخ ( 5-11-2023 ) وحتى (5-12-2023) وسيتم اغلاق الاستمارة نهائياً".