العراق وإيران يوقعان 6 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون العلمي

وبحسب وكالة "إيرنا"، قام مجلس ادارة المعهد الوطني لبحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية الإيراني قام بزيارة جامعات البصرة والزهراء وبابل والمستقبل وواسط وقاسم الخضراء وعقدوا اجتماعات متخصصة مع رؤساء ومسؤولي تلك الجامعات والمراكز العلمية حول كيفية توسيع وتعزيز التعاون العلمي المشترك.وبحسب المعهد الوطني لبحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية الايراني، فقد تم في هذا الصدد التوقيع على 6 مذكرات تفاهم مع الجامعات المذكورة من قبل رؤساء كلا الجانبين.وتشمل بنود هذه المذكرات البدء بمشاريع بحثية مشتركة يمكن تطبيقها من قبل طلاب الدراسات العليا، تبادل الجهود لبدء دورات الاعتماد المشترك المعتمدة في مجال التكنولوجيا الحيوية، وعقد ورش عمل مهنية في المعاهد البحثية والجامعات العراقية لتحديث معرفة وخبرات أعضاء هيئة التدريس، متابعة الإجراءات القانونية لفتح فرع لمعهد بحثي في الجامعات العراقية وتمهيد الطريق لافتتاح مركز أبحاث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية في الجامعات العراقية.كما توصل الطرفان الى تفاهم في مجال الإعلان وتشجيع وتبادل الإمكانات في عقد المؤتمرات المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية والشركات الناشئة ومعارض الابتكار في المعاهد البحثية والجامعات العراقية، والتعاون لإطلاق مجلة دولية للتكنولوجيا الحيوية في الجامعات العراقية، بالاضافة الى تبادل الأساتذة والطلاب، والتعاون لتعزيز تسويق شركات التكنولوجيا الحيوية الناشئة لدى الجانبين، وإنشاء جداول دائمة للتعاون العلمي المشترك بين المعاهد البحثية والجامعات العراقية في كل مؤسسة، فضلا عن عقد اجتماعات سنوية منتظمة لمراجعة وتعزيز سير البرامج المشتركة.