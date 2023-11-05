واسط.. هزة أرضية قرب الحدود العراقية الإيرانية

وذكر بيان للهيئة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة أرضية مساء هذا اليوم الأحد، عند الساعة 12:03 بالتوقيت المحلي قرب الحدود العراقية – الإيرانية، تبعد 6 كيلومتر شمال قضاء بدرة من محافظة واسط".وأشار البيان، إلى أنه "بلغت قوتها 4.1 درجة وتم الشعور بها من قبل المواطنين".