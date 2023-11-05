التربية تصدر توجيها يخص امتحانات الصفوف الأربعة الأولية (وثيقة)

وقالت الوزارة بحسب وثيقة موجهة الى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة عدا إقليم كردستان اطلعت السومرية نيوز عليها، انه "استنادا الى المادة الحادية والستون/أولا من نظام المدارس الابتدائية رقم (30) لسنة 1978 (تكون الاختبارات الصفية وامتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية بدوريها الأول والثاني في الصفوف الأربعة الأولى شفوية فقط عدا دروس اللغات والرياضيات للصفوق الرابعة تكون شفوية وتحريرية".وأضافت بحسب الوثيقة: "عليه يمنع اجراء أي اختبارات ورقية للتلاميذ وخلاف ذلك تتحمل أدارات المدارس المسؤولية وتتخذ بحقهم الإجراءات الانضباطية".