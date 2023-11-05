متعاقدون مع شركات استثمارية يحتجون ضد مصرف في بغداد (فيديو)

وقال محتجون في مقطع مصور، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن "مصرف بغداد الأهلي يجبرنا على توقيع تعهد لاستلام الحوالات الخاصة بنا بعملة الدينار رغم أن التحويل وارد بعملة الدولار".وأضافوا، "هذا المصرف يزعم اتخاذه هذا الإجراء بناءً على توجيهات البنك المركزي العراقي، لذلك شكلنا فريقاً من المحاميين لمراجعة المركزي الذي أكد بدوره عدم إصداره مثل هكذا توجيهات وأن ما يفعله مصرف بغداد هو تصرف فردي".وأكملوا، "نحن لدينا موظفين ونتعامل معهم بالدولار ويرفضون استلام أجورهم بالدينار، لذا يجب أن تصرف الحوالات بالدولار".