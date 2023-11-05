بعدسة السومرية.. ساحة التحرير بعد دعوة الصدر

تنشر السومرية نيوز، صوراً لساحة التحرير وسط بغداد، بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى تظاهرات.

وأغلقت القوات الامنية مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وكان مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، مساء اليوم الأحد، الى التوجه لساحة التحرير احتجاجاً على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الى بغداد.

ووصل بلينكن، مساء اليوم الأحد، الى بغداد واستقبله رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.