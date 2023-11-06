العراق يُسجل 12 هزة أرضية خلال شهر واحد

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد العراقي لشهر تشرين الأول بلغ 23، منها 12 هزة أرضية داخل العراق و11 هزة في إيران".وأضافت، أن "النشاط تركز بشكل واضح في محافظة ديالى (قضاء بلد روز وخانقين) ووصل عدد الهزات الى 5، في حين تم تسجيل هزتين في محافظتي السليمانية وأربيل، بينما سجلت نينوى، وكركوك، ودهوك هزة أرضية واحدة".