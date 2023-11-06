3 وفيات بينهم طفلة.. حادث سير "يُفجع" عائلة في البصرة (صور)

السومرية نيوز – محليات



تسبب حادث تصادم، بين عجلتين، اليوم الاثنين، بوفاة وإصابة سبعة أشخاص، من عائلة واحدة، ضمن حدود محافظة البصرة.

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، ان "حادث تصادم، حصل بين (صهريج)، وعجلة، على طريق السريع غرب جسر 22، ضمن حدود محافظة البصرة".



وأضاف، أن "الحادث تسبب بوفاة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، وهي كل من شخص يعمل بصفة موظف في بلدية الزبير، وابنته، والتي تبلغ من العمر 6 سنوات، بالإضافة الى شقيقته". وأضاف، أن "الحادث تسبب بوفاة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، وهي كل من شخص يعمل بصفة موظف في بلدية الزبير، وابنته، والتي تبلغ من العمر 6 سنوات، بالإضافة الى شقيقته".



وأشار الى، أن "كوارث الحادث لم تتوقف بوفاة ثلاثة أشخاص، بل أصيبت كذلك ابنتان الشخص المتوفي، وهما من مواليد 2013، 2016، بالإضافة الى شقيقته وامرأة أخرى". وأشار الى، أن "كوارث الحادث لم تتوقف بوفاة ثلاثة أشخاص، بل أصيبت كذلك ابنتان الشخص المتوفي، وهما من مواليد 2013، 2016، بالإضافة الى شقيقته وامرأة أخرى".

وأكد، ان "سائق الصهريج هو من يتحمل مسؤولية الحادث %100، حسب الادلة الجنائية، التي تم الكشف عنها".