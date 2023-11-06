عودة 487 نازحاً أيزيدياً إلى مناطق سكناهم في سنجار

السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، اليوم الاثنين، عودة (487) نازحاً إيزيدياً بشكل طوعي من مخيم شاريا في محافظة دهوك إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار.

وقالت جابرو، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "487 نازحاً إيزيدياً، عادوا بشكل طوعي من مخيم شاريا في محافظة دهوك إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار، والنواحي والقرى التابعه له بمحافظة نينوى، بالتنسيق مع فرع الوزارة في المحافظة والقوات الأمنية والحكومات المحلية في المحافظتين وقيادة العمليات المشتركة لتأمين عودتهم".