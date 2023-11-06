استخراج "دبوس" من رئة فتاة عمرها 12 عاماً في بغداد (صور)

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فريق طبي في مستشفى ابن النفيس تمكن من استخراج جسم غريب (دبوس) بعملية ناظور طارئة لفتاة تبلغ من العمر (١٢) عام تعاني من حالة اختناق شديدة وصعوبة وضيق في التنفس بسبب استنشاقها لجسم غريب".وأضاف البيان، "بعد اجراء الفحوصات اللازمة والاشعة وتشخيص الحالة تبين وجود (دبوس) يستقر في الرئة، حيث تم ادخال الفتاة الى صالة العمليات واجراء ناظور القصبات واخراج الجسم الغريب وخرجت الفتاة".وأشار الى أن "الفتاة تتمتع بصحة جيده بعد رقودها في المستشفى لتلقي الرعاية الطبية والتمريضية ومتابعة حالتها الصحية وتلقي العلاج لحين تماثلها التام للشفاء".