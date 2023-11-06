التعليم توجه بإعادة فتح التقديم إلى قناة الطلبة النخبة

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "العبودي وجه بإعادة فتح التقديم الى قناة الطلبة النخبة في الجامعات الحكومية؛ لإتاحة الفرصة أمام الطلبة الراغبين بالتقديم ضمن هذه القناة".وأضافت: "التزاما بالضوابط المعتمدة فإن الطلبة المشمولين بالتقديم هم خريجو الدراسة الإعدادية للسنتين الدراسيتين 2022/2021 و2023/2022 من ذوي المعدلات (90%) فما فوق من خريجي الفروع الإحيائي والتطبيقي والأدبي وأن التقديم يكون الى كليات الإدارة والاقتصاد ضمن أقسام (إدارة الاعمال والاحصاء والإدارة العامة والإدارة الصناعية والمحاسبة والاقتصاد والعلوم المالية والمصرفية) وكليات القانون والتربية، والتربية الأساسية في الجامعات الواقعة ضمن محافظة سكن الطالب".وأشار البيان الى، أن "الطلبة المحافظات كافة من خريجي الفرعين الإحيائي والتطبيقي، يحق لهم التقديم الى تخصص الإدارة الصناعية للنفط والغاز/ جامعة البصرة للنفط والغاز بشرط أن لا يقل معدلهم عن (92%)".وبهذا الصدد، توضح دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن "التقديم إلى هذه القناة يستمر حتى انتهاء الدوام الرسمي من يوم الأحد الموافق 2023/11/12".