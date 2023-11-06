إعادة فتح استمارة قبول الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "استمارة التقديم الإلكتروني إلى قناة قبول الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية للسنة الدراسية 2024/2023، تمت إعادة فتحها مرة أخرى، وشمولهم بالتقديم الى الجامعات كافة بتخصصاتها الأكاديمية والتقنية حسب الاختصاص المناظر والقريب على وفق رغبتهم والحدود الدنيا للوجبة الأولى".وبهذا الصدد، تدعو دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة الطلبة غير المتقدمين مسبقاً الى الاستمارة التي تضمنت الكليات والاقسام الاكاديمية، بـ"التقديم الى الاستمارة الالكترونية الخاصة بالقناة عبر بوابتها الإلكترونية () والاطلاع على ضوابط التقديم المثبتة في بوابة التقديم".وأشار البيان الى، أن "التقديم سيستمر إلى غاية يوم السبت الموافق 2023/11/11".