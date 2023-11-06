تحديد موعد توزيع المكافآت التشجيعية للصحفيين والفنانين والأدباء

وقال حسين في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "عدد الأسماء التي تم شمولها بالمكافآت بلغ أكثر من 36 ألفاً، بمبلغ إجمالي للمنحة بلغ 27 مليار دينار للعام الحالي "2023.وأكّد "شمول جميع الصحفيين والفنانين والأدباء بالمنحة، مُشدّداً على عدم وجود استثناء لأي شخص، وأن نقابتي الصحفيين والفنانين حدّدت ثلاث فئات من المنتمين لها للشمول وهي (ا.ب.ج)".واوضح حسين، حول مشكلة الذين لم يتسلموا منحة 2021، مؤكداً أن "عملية تدقيق بياناتهم من قبل لجنة بالوزارة لغرض تسلم المنحة لا تزال جارية، مؤكداً أن المنحة المخصّصة لهم وضعت في الأمانات بحساب الوزارة في مصرف الرشيد".وشدّد الوكيل، على "جميع النقابات والاتحادات والجمعيات الى ضرورة تحديث بيانات المنتمين إليها، لكي تصل للوزارة بشكل سليم حتى لا يقع الارباك"، موضحاً أن "مسؤولية الوزارة تقتصر على توزيع المبالغ وفق الأسماء التي تصلها من النقابات".