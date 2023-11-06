في أمانة بغداد.. اجتماع يبحث جاهزية الدوائر للأمطار

عقدت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، اجتماعاً بحث جاهزية دوائر الأمانة للأمطار.

وقالت الأمانة في بيان، إن "أمين بغداد عمار موسى كاظم ترأس الاجتماع الدوري الثاني لغرفة عمليات الامطار لبحث جاهزية الدوائر البلدية والفنية واستعداداتها الطارئة الخاصة بالأمطار".

وأضاف البيان أن "الاجتماع تضمن بحث خطة الامطار واستعدادات الدوائر البلدية ودائرة مجاري بغداد، كما تناول أهمية التنسيق المسبق بين دائرة مجاري بغداد والدوائر البلدية حول تشغيل محطات التصريف وتهيئة جميع الآليات التخصصية وتوزيعها في المناطق السكنية والشوارع العامة".

وبين أن "الاجتماع استعرض موقف اصلاح التخسفات المتضمن انجاز اصلاح (54) تخسفاً في خطوط التصريف وكذلك جاهزية 480 آلية تخصصية وأكثر من 870 غاطساً للعمل خلال مدة هطول الأمطار بكامل طاقتها"، مضيفاً أن "الاجتماع بحث جاهزية الخطوط الناقلة الرئيسة لمياه الصرف الصحي والأمطار (خط زبلن وخط بغداد وخط WT) وصيانة جميع تخسفات خط بغداد بجانب الرصافة لخدمة مناطق غرب القناة وجاهزية محطات التصريف وربطها بخطوط الطاقة المستثناة".

واشار البيان الى أن "أمين بغداد وجه خلال الاجتماع باتخاذ جميع الاجراءات العاجلة لمعالجة التخسفات كافة في خطوط التصريف وتهيئة خطوط الامطار الطارئة والمحطات التي تم انشائها حديثاً لمعالجة المشكلات التي طرأت على الشبكة خلال المواسم السابقة".

ووجه أمين بغداد بحسب البيان "باسناد عمل فريق الجهد الخدمي والهندسي لدعم المناطق الزراعية إلى جانب الخطط الخدمية وفرق الطوارئ المعدة من قبل امانة بغداد لتلك المناطق".