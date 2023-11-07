طقس العراق خلال الأيام الأربعة المقبلة: صحو واستقرار بدرجات الحرارة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الخميس سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأشار الى، أن "طقس يوم الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".ولفت البيان الى، أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".