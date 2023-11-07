الصحة تعلن وصول شحنات جديدة من أدوية الأمراض المزمنة

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "شحنات جديدة من الأدوية المهمة والمنقذة للحياة وصلت اليوم، ومنها مادة الألبومين وأدوية مرضى السكري وأدوية بروتينات الدم".وأضافت، أن "الأدوية سيتم توزيعها الى جميع المؤسسات الصحية وحسب الاحتياج".