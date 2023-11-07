وعدوهم بالضمان ولم يحصلوا عليه!.. عمال "حقل الاحدب" يتظاهرون بواسط (فيديو)





السومرية نيوز – محليات



تظاهر مجموعة من عمال حقل الاحدب، اليوم الثلاثاء، في محافظة واسط؛ احتجاجا على عدم حصولهم على الضمان.



وأظهر مقطع مصور حصلت عليه السومرية نيوز، تجمع عدد كبير من عمال حقل الاحدب الذي تم تشغيلهم من قبل الشركات الصينية، محتجين على عدم حصولهم على الضمان بعد ان وُعدوا به.





وأضاف، أن "سبب التظاهر هو عدم شمول العمالة العراقية بالضمان الاجتماعي وكذلك عدم الاعتراف بحقوقهم من خلال التعاقد بصورة غير قانونية ومحاولة التهرب من الضرائب والضمان"، مطالبا "وزارة العمل وزير النفط بالتدخل لحماية حقوقنا من المقاولين الثانويين الصينين COSL". وقال مدير من داخل "حقل الاحدب"، إن "مجموعة من العمالة العراقية الماهرة طالبوا بحقوقهم من قبل المقاولين الثانونين المتعاقدين (شركة صينية مسؤولة عن عملية استصلاح الابار) مع شركة نفط الواحة الصينية التابعة الى شركة نفط الوسط".وأضاف، أن "سبب التظاهر هو عدم شمول العمالة العراقية بالضمان الاجتماعي وكذلك عدم الاعتراف بحقوقهم من خلال التعاقد بصورة غير قانونية ومحاولة التهرب من الضرائب والضمان"، مطالبا "وزارة العمل وزير النفط بالتدخل لحماية حقوقنا من المقاولين الثانويين الصينين COSL".