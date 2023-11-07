العراق وأمريكا يبحثان القضايا القانونية المشتركة

السومرية نيوز – سياسة



بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، مع سفيرة الولايات المتحدة في العراق، القضايا القانونية المشتركة بين البلدين.

وذكر اعلام القضاء، في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن "زيدان استقبل سفيرة الولايات المتحدة في العراق، الينا رومانوسكي وبحث معها عدد من القضايا القانونية المشتركة بين البلدين".







