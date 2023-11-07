إثر "مشاجرة".. مقتل وإصابة 5 أشخاص في كربلاء

وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً أقدم على فتح النار من سلاح نوع كلاشنكوف، على أصحاب محل لصناعة الأثاث، في حي البلديات وسط كربلاء".وأضاف، أن "إطلاق النار أدى لمقتل شابين، وإصابة ثلاثة أخرين منهم".وأشار الى، أن "حادثة حصلت نتيجة اندلاع مشاجرة بين الطرفين".