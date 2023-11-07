عبر "منصة إلكترونية".. استئناف بيع السبائك والمسكوكات الذهبية في العراق

وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "بيع السبائك والمسكوكات الذهبية، سيتم استأنفها، انطلاقاً من يوم غد الأربعاء بواسطة منصة إلكترونية".وأضاف، أن "المصارف الحكومية والأهلية، يمكنها التقديم لشراء السبائك والمسكوكات الذهبية عبر (منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض)".وأشار البيان الى، أن "بيعها سيتم وفق التعليمات والضوابط الصادرة من قبل البنك المركزي العراقي".