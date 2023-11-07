النقل: تخفيضات على الرحلات الجوية لجميع الوجهات العربية والدولية

وقال مدير المكتب الإعلامي بالوزارة ميثم الصافي، إنَّ "لجنة متابعة ملف رفع الحظر الأوروبي عن الناقل الوطني التي شكلتها الوزارة، مستمرة بإجراءاتها في تشخيص مواطن الخلل ومعالجتها خلال المدة الماضية، مع تطبيق جميع المعايير الدولية الكفيلة بإعادة الطائر الأخضر إلى الأجواء"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف أنها "تمكنت خلال مدة قياسية من زيادة الوجهات الدولية والعربية التي تسيّر لها رحلاتها، علاوة على تحديث أسطول الطائرات التابعة لها بانضمام 13 طائرة حديثة تم التعاقد عليها مع شركتي (إيرباص) الكندية و(بوينغ) الأميركية، مع مضاعفة عدد الرحلات، وإطلاق خدمات نظام الأمتعة المفقودة وإلغاء القيد الزمني المفروض على التذاكر".وتابع الصافي في السياق ذاته، أنه "تم تسيير رحلات مباشرة بين العراق وألمانيا والدنمارك وجورجيا، إضافة إلى استئناف الرحلات مع روسيا والصين، فضلاً عن استمرار المباحثات لافتتاح وجهات عربية ودولية جديدة ستنطلق قريباً من بينها تونس".