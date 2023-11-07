العدل توجه بمفاتحة المالية لرفع نسبة الفائدة للأموال المودعة بالمصارف الحكومية

وذكرت وزارة العدل في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير العدل خالد شواني ترأس اجتماع جلسة مجلس رعاية القاصرين وبحضور الأعضاء كافة، لمناقشة فقرات جدول أعمال المجلس وقرر عدد من التوصيات والقرارات بهذا الشأن".وأضاف البيان، "ناقش المجتمعون عددا من المقترحات الخاصة بتطوير عمل دائرة رعاية القاصرين، وإيجاد الصيغ القانونية التي يتم من خلالها إدارة أموال القاصر واستثمارها وتنميتها من أجل تقديم أفضل الخدمات لهذه الشريحة المهمة من المجتمع".وأشار شواني إلى أن "ملف رعاية القاصرين يحظى باهتمام من قبل الوزارة ومن ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحقيق أفضل العوائد المالية للمستفيدين من القاصرين".ووجه شواني، بـ"ضرورة مفاتحة وزارة المالية من اجل رفع نسبة الفائدة للأموال المودعة من قبل دائرة رعاية القاصرين في المصارف الحكومية لتحقيق اعلى نسبة ارباح التي تخدم مصلحة القاصر".