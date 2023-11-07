التعليم تحدد موعد بدء العام الدراسي للمرحلة الأولى وتقلص عطلة نصف السنة

وقالت الوزارة بحسب وثيقة صادرة من الوزارة، اطلعت السومرية نيوز عليها، فأنه "الحاقاً بكتابنا المتضمن التقويم الجامعي للسنة الدراسية2023/2024 حصلت موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي بتاريخ 6/11/2023 على اعتماد التقويم الجامعي المحدث للمراحل الدراسية كافة متضمناً المرحلة الدراسية الأولى".واضافت أن "وزير التعليم حدد تاريخ 11/12 المصادف يوم الاحد المقبل، موعداً لبدء العام الدراسي للمرحلة الاولى في مختلف الجامعات العراقية".ولفتت الوزارة الى أن "الوزير حدد عطلة نصف السنة لمدة اسبوع واحد تبدأ من تاريخ 17/2/2024 وتنتهي يوم 24/2/2024".