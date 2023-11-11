مسلحون يفتحون النار على شاب ويردونه قتيلا جنوبي الديوانية

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على مواطن، استقرت في بطنه وساقه، أمام مشتله بحي الزيتون جنوبي الديوانية".وأضاف، أن "المسلحين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة"، مشيرا الى أن "الخلاف شخصي مع اقاربه".ويوم الأربعاء الماضي، فتح مسلح مجهول الهوية، الرصاص على سائق أجرة، وأرداه قتيلاً وسط محافظة الديوانية.وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "شاباً يقود سيارة أجرة نوع سمند في مركز محافظة الديوانية قُتل بإطلاقة نارية في الرأس".