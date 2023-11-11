توجيه جديد يخص المركبات التي لا تحمل لوحات

اصدرت مديرية المرور العامة، السبت، توجيهاً جديداً يخص المركبات التي لا تحمل لوحات تسجيل.

وقالت المرور في بيان، "نداء وتوجيه مدير المرور العام اللواء محمد محمود التميمي إلى مفارزنا العاملة في تنظيم حركة السير والمرور بخصوص المركبات التي لا تحمل لوحات تسجيل".

وتضمن التوجيه بحسب البيان أن "المركبات التي تم تسجيلها في مواقع التسجيل في بغداد والمحافظات ويمتلك مالكها سنوية، يتم توجيه صاحب المركبة بمراجعة مواقع التسجيل لتثبيت اللوحات المرورية كون اللوحات تم توفيرها بكافة اصنافها".

وأضاف البيان أن "المركبات التي دخلت الى العراق ولم تسجل خلال 30 يوماً في دوائر التسجيل يتم حجز المركبة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف".

وتابع البيان "يسمح للمركبات التي دخلت إلى العراق خلال مدة 30 يوماً من تاريخ دخولها بالتجوال في بغداد والمحافظات خلال الدوام الرسمي فقط ولا يسمح لها بالتجوال بعد انتهاء الدوام الرسمي ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".



