التعليم تعلن توفر منح دراسية صينية للدراسات الأولية والعليا

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "توفر 16 منحة دراسية مقدمة من الحكومة الصينية الى العراق للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه للعام الدراسي 2025/2024".بدورها، أكدت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية، أن "آخر موعد للتقديم هو يوم الاثنين الموافق 2024/1/1".وللاطلاع على التخصصات وشروط وروابط التقديم