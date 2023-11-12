يُعزز مهارات الصحفيين.. اللامي يتحدث عن مشروع "الصحافة المبتكرة" الفرنسي

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
خلال يوم.. أربع هجمات تستهدف القوات الأمريكية في سوريا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

يُعزز مهارات الصحفيين.. اللامي يتحدث عن مشروع "الصحافة المبتكرة" الفرنسي

محليات

2023-11-12 | 04:00
يُعزز مهارات الصحفيين.. اللامي يتحدث عن مشروع &quot;الصحافة المبتكرة&quot; الفرنسي
243 مشاهدة

السومرية نيوز – محليات

زار نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، اليوم الاحد، كلية الاعلام للاطلاع عن كثب على تدريبات مشروع "الصحافة المبتكرة في العراق"، والتي تنفذ بالشراكة بين الكلية وأكاديمية فرانس ميديا موند، بدعم مباشر من السفارة الفرنسية في بغداد.

ويهدف مشروع تعزيز المهارات المُنفذ مع كلية الإعلام في جامعة بغداد إلى تطوير جودة الإعلام في العراق من خلال تعزيز احتراف الصحفيين وتحديث معرفة الأساتذة الجامعيين ومهاراتهم.

وخضع عدد من التدريسيين والموظفين من كلية الاعلام لبرنامج احترافي اعدته الاكاديمية الفرنسية لعام كامل وتضمن مساقات مختلفة منها، التقنيات الرقمية وكشف الصور المزيفة وتحرير الاخبار وكتابة التقارير والتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وانتاج المحتوى الفيديوي.

وفي سياق زيارته، أشاد نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب بـ" الجهود المبذولة في تعزيز مشروع الصحافة المبتكرة في العراق"، مُعبرا عن "إعجابه الكبير بالمبادرة".

واضاف إن "مبادرات تطوير مستوى الإعلام ورفع كفاءة الصحفيين في العراق تعد أمرا بالغ الأهمية والضرورة"، مستدركا بالقول: "لقد كانت هذه الزيارة فرصة قيمة للوقوف على الجهود التي تُبذل من أجل تحسين جودة الإعلام، وأثني على الدعم المقدم من السفارة الفرنسية والشركاء المشاركين في تلك الجهود النوعية".
وتابع اللامي: "الزيارة كانت محطة مهمة للاطلاع على التدريبات والجهود التي تنمي مهارات الصحفيين وأساتذة الكلية، في إطار مشروع يهدف إلى تطوير مستوى الإعلام وتعزيز مهارات الصحفيين في العراق".

في المقابل، قدّر عميد كلية الإعلام عمار طاهر، زيارة نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب"، مشيرا إلى "أهمية هذا اللقاء المهم في سياق تعزيز الإعلام وتطوير مستوى الصحافة في البلاد".

وقال طاهر: "نحن ملتزمون بالارتقاء بمستوى التعليم وتطوير مهارات الطلبة والملاك الأكاديمي في الكلية، بما يسهم لاحقا في تطوير المشهد الإعلامي والصحفي في البلاد".

تجدر الاشارة الى ان فرانس ميديا موند التي تُدير البرنامج التدريبي تعد مؤسسة مملوكة للدولة الفرنسية تشرف وتنسق أنشطة المؤسسات الإعلامية العامة الكبرى التي تبث أو تنشر دوليا من فرنسا من بينها راديو فرنسا الدولي ومونت كارلو الدولية، والقناة الإخبارية التلفزيونية فرانس 24، فضلا عن احتفاظها بنحو 12.5٪ من أسهم شبكة الأخبار والترفيه تي في 5 موند. 
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
التيك توك وفيديوهاته.. خلق غيرة بين النساء - الحلقة ١٤٨ | الموسم 2
05:30 | 2023-11-13
Play
التيك توك وفيديوهاته.. خلق غيرة بين النساء - الحلقة ١٤٨ | الموسم 2
05:30 | 2023-11-13
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية في بغداد - الحلقة ١٤٤ | الموسم 6
04:00 | 2023-11-13
Play
شارع الجمهورية في بغداد - الحلقة ١٤٤ | الموسم 6
04:00 | 2023-11-13
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
القهوة مر مزاجي اما ما هو مر الحياه - 13-11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-13
Play
القهوة مر مزاجي اما ما هو مر الحياه - 13-11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-13
عشرين
Play
عشرين
بلد الأربعة ملايين موظّف... سياسة فاحلة ومؤسسات مترهلة! - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-12
Play
بلد الأربعة ملايين موظّف... سياسة فاحلة ومؤسسات مترهلة! - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-12
خط أحمر
Play
خط أحمر
عصابة باكستانية في قبضة إستخبارات الشرطة الاتحادية - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
14:30 | 2023-11-12
Play
عصابة باكستانية في قبضة إستخبارات الشرطة الاتحادية - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
14:30 | 2023-11-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-12
Play
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-12
Play
العراق في دقيقة 12-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-12
رحال
Play
رحال
بابل ام الحضارات والآثار والفن - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-11
Play
بابل ام الحضارات والآثار والفن - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-11
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١١ الى ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-11-11
Play
من ١١ الى ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-11-11
Biotic
Play
Biotic
لماذا يشتهي البعض أكل الطين والتراب؟! - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-11-10
Play
لماذا يشتهي البعض أكل الطين والتراب؟! - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-11-10
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
التيك توك وفيديوهاته.. خلق غيرة بين النساء - الحلقة ١٤٨ | الموسم 2
05:30 | 2023-11-13
Play
التيك توك وفيديوهاته.. خلق غيرة بين النساء - الحلقة ١٤٨ | الموسم 2
05:30 | 2023-11-13
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية في بغداد - الحلقة ١٤٤ | الموسم 6
04:00 | 2023-11-13
Play
شارع الجمهورية في بغداد - الحلقة ١٤٤ | الموسم 6
04:00 | 2023-11-13
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
القهوة مر مزاجي اما ما هو مر الحياه - 13-11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-13
Play
القهوة مر مزاجي اما ما هو مر الحياه - 13-11-2023 | 2023
02:30 | 2023-11-13
عشرين
Play
عشرين
بلد الأربعة ملايين موظّف... سياسة فاحلة ومؤسسات مترهلة! - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-12
Play
بلد الأربعة ملايين موظّف... سياسة فاحلة ومؤسسات مترهلة! - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-11-12
خط أحمر
Play
خط أحمر
عصابة باكستانية في قبضة إستخبارات الشرطة الاتحادية - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
14:30 | 2023-11-12
Play
عصابة باكستانية في قبضة إستخبارات الشرطة الاتحادية - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
14:30 | 2023-11-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-12
Play
نشرة ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-11-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-12
Play
العراق في دقيقة 12-11-2023 | 2023
11:30 | 2023-11-12
رحال
Play
رحال
بابل ام الحضارات والآثار والفن - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-11
Play
بابل ام الحضارات والآثار والفن - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-11-11
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١١ الى ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-11-11
Play
من ١١ الى ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-11-11
Biotic
Play
Biotic
لماذا يشتهي البعض أكل الطين والتراب؟! - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-11-10
Play
لماذا يشتهي البعض أكل الطين والتراب؟! - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-11-10
نعم
نعم
سيواجهون رفضاً دولياً
سيواجهون رفضاً دولياً
وصولهم يمثل خطورة عليهم
وصولهم يمثل خطورة عليهم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.