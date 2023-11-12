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يُعزز مهارات الصحفيين.. اللامي يتحدث عن مشروع "الصحافة المبتكرة" الفرنسي
محليات
2023-11-12 | 04:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
243 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
زار نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، اليوم الاحد، كلية الاعلام للاطلاع عن كثب على تدريبات مشروع "الصحافة المبتكرة في العراق"، والتي تنفذ بالشراكة بين الكلية وأكاديمية فرانس ميديا موند، بدعم مباشر من السفارة الفرنسية في بغداد.
ويهدف مشروع تعزيز المهارات المُنفذ مع كلية الإعلام في جامعة بغداد إلى تطوير جودة الإعلام في العراق من خلال تعزيز احتراف الصحفيين وتحديث معرفة الأساتذة الجامعيين ومهاراتهم.
وخضع عدد من التدريسيين والموظفين من كلية الاعلام لبرنامج احترافي اعدته الاكاديمية الفرنسية لعام كامل وتضمن مساقات مختلفة منها، التقنيات الرقمية وكشف الصور المزيفة وتحرير الاخبار وكتابة التقارير والتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وانتاج المحتوى الفيديوي.
وفي سياق زيارته، أشاد نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب بـ" الجهود المبذولة في تعزيز مشروع الصحافة المبتكرة في العراق"، مُعبرا عن "إعجابه الكبير بالمبادرة".
واضاف إن "مبادرات تطوير مستوى الإعلام ورفع كفاءة الصحفيين في العراق تعد أمرا بالغ الأهمية والضرورة"، مستدركا بالقول: "لقد كانت هذه الزيارة فرصة قيمة للوقوف على الجهود التي تُبذل من أجل تحسين جودة الإعلام، وأثني على الدعم المقدم من السفارة الفرنسية والشركاء المشاركين في تلك الجهود النوعية".
وتابع اللامي: "الزيارة كانت محطة مهمة للاطلاع على التدريبات والجهود التي تنمي مهارات الصحفيين وأساتذة الكلية، في إطار مشروع يهدف إلى تطوير مستوى الإعلام وتعزيز مهارات الصحفيين في العراق".
في المقابل، قدّر عميد كلية الإعلام عمار طاهر، زيارة نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب"، مشيرا إلى "أهمية هذا اللقاء المهم في سياق تعزيز الإعلام وتطوير مستوى الصحافة في البلاد".
وقال طاهر: "نحن ملتزمون بالارتقاء بمستوى التعليم وتطوير مهارات الطلبة والملاك الأكاديمي في الكلية، بما يسهم لاحقا في تطوير المشهد الإعلامي والصحفي في البلاد".
تجدر الاشارة الى ان فرانس ميديا موند التي تُدير البرنامج التدريبي تعد مؤسسة مملوكة للدولة الفرنسية تشرف وتنسق أنشطة المؤسسات الإعلامية العامة الكبرى التي تبث أو تنشر دوليا من فرنسا من بينها راديو فرنسا الدولي ومونت كارلو الدولية، والقناة الإخبارية التلفزيونية فرانس 24، فضلا عن احتفاظها بنحو 12.5٪ من أسهم شبكة الأخبار والترفيه تي في 5 موند.
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