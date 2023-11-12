إحالة أكثر من 22 ألف متقاعد للهيئة العليا لمكافحة الفساد (وثيقة)



السومرية نيوز – محليات



أحالت هيئة التقاعد الوطنية، أكثر من 22 ألف متقاعد الى الهيئة العليا لمكافحة الفساد؛ بسبب وجود حالات تزوير.

وبحسب وثيقة صادرة من رئيس الهيئة ماهر حسين رشيد حصلت عليها السومرية نيوز، إنه "تم إحالة اكثر من 22 الف متقاعد الى الهيئة العليا لمكافحة الفساد".



ووفق الوثيقة، فإن أسباب الإحالة تأتي، "بسبب وجود حالات تزوير، وعدم سلامة الموقف الامني، ووجود قيد جنائي بالانتماء الى عصابات داعش الارهابية، واسباب عدم الاستحقاق الاخر".