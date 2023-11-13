إنطلاق المشروع الوطني للتغذية المدرسية في ميسان

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تفعيلًا للخطط الحكومية الرامية للارتقاء بواقع التلاميذ في عموم العراق، أطلقت وزارة التربية المشروع الوطني للتغذية المدرسية في مدارس قضاء الكحلاء التابع الى محافظة ميسان، وسط حضور وزاري تمثل بمدير عام التربية الرياضية والنشاط المدرسي محمد ابراهيم عبودي المدير وقائممقام قضاء الكحلاء وممثل برنامج الاغذية العالمي مكتب العراق WFP ومدير عام تربية ميسان جواد كاظم سلطان الصگري وجمع غفير من التربويين".وبينت الوزارة ان "آلية الافتتاح التي إستهلت بكلمة شكر قدمها عبودي الى دولة رئيس الوزراء ووزير التربية/رئيس اللجنة العليا للتغذية المدرسية ابراهيم نامس الجبوري لدورهم في دعم ومتابعة هذا المشروع الحيوي الذي يحمل بين مفرداته أبعادًا سامية تجلت في الاهتمام بالصحة البدنية والذهنية لتلاميذ المناطق الفقيرة واستقطابهم بطريقة جاذبة الى المدرسة للقضاء على ظاهرة التسرب".وأكدت، "إرتفاع نسب التوزيع عن العام الماضي بشكل ملحوظ حيث بلغت عدد المدارس المشمولة ( ١٥٣) مدرسة وأكثر من (٤٢٠٠٠) تلميذ مستفيد في أقضية المحافظة، علما ان السلة الغذائية تحتوي على أغذية صحية فيها العناصر الأساسية التي تتناسب والمرحلة العمرية للمستفيدين".