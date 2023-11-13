تصريح جديد من التربية بشأن منحة الطلبة

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، إنَّ "شراكة العمل والتنظيم بشأن منحة الطلبة وبالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ستحدّ من تسرب التلاميذ والطلبة بشكل كبير"، منوهاً بأنَّ "الوزارتين وصلتا للمراحل الأخيرة بإعداد قاعدة البيانات، ومن المؤمل إطلاق المنحة بعد استكمال الإجراءات بشكل نهائي، مؤكداً تكثيف الجهود لإكمالها بأسرع وقت"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف أنَّ "الوزارة دقيقة في إعداد قاعدة البيانات لكون المنحة ستطلق لأول مرة، ما يتطلب وقتاً لتكون أكثر دقة"، مشدداً على "دقة الإجراءات الفنية لأسماء الطلبة والتلاميذ المشمولين بها بغية تحقيق الشفافية في توزيعها بين مستحقيها".ورصدت الحكومة الاتحادية "التخصيص المالي لمنحة الطلبة ضمن موازنة 2023 لأولاد الأسر المشمولة برواتب شبكة الحماية الاجتماعية والمستمرين بالدراسة، بواقع 30 ألف دينار لكل تلميذ، و50 ألف دينار لطلبة المراحل المتوسطة والإعدادية شهرياً".