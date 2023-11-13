إطلاق التقديم الى المقاعد الشاغرة لقناة "الموازي"

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "استمارة التقديم الإلكتروني الى المقاعد الشاغرة لقناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) للسنة الدراسية 2024/2023، تم اطلاقها؛ لقبول الطلبة الذين لم يظهر لهم قبول في الوجبة الاولى والذين لم يقدموا في وقت سابق الى القناة على وفق الحدود الدنيا".وأضافت، أن "التقديم للقناة المشار إليها يتاح أمام الطلبة من خريجي السنة الدراسية 2023/2022 حصرا عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (".وأشار البيان الى، أن "آخر موعد للتقديم سيكون بنهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الموافق 2023/11/15".