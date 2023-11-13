انهيار سقف قاعة مدرسية وإصابة المديرة في النجف (صور)



السومرية نيوز – محليات



شهدت محافظة النجف الأشرف، صباح اليوم الاثنين، حادثة أليمة، تمثلت بانهيار سقف قاعة في إحدى المدارس وإصابة مديرتها.

وقال مصدر محلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "سقف قاعة مدرسية لتوزيع الكتب، انهار وتسبب بإصابة مباشرة لمديرة مدرسة العهد في محافظة النجف".



وأضاف، أن "المديرة نقلت على إثر الإصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج".