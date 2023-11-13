70% منها بسبب الهاتف.. تسجيل 7 آلاف حادث مروري خلال 2023

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية العميد زياد القيسي، إن "السرعة الفائقة وعدم الالتزام بقواعد السلامة والأمان تسببا بآلاف الحوادث المرورية التي أدت إلى وقوع عدد كبير من الخسائر البشرية والمادية لاسيما تلك التي تقع على الطرق السريعة والخارجية بين المحافظات".وأضاف القيسي في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية وتابعته "الغد برس"، أن "بعض تلك الحوادث تؤدي إلى مصرع السائق أو الأشخاص الموجودين في المركبة بسبب تجاوزهم السرعة المحددة على تلك الطرق".وأوضح، أن "هناك ثلاثة عوامل لحصول الحوادث، الجزء الأكبر منها يقع على عاتق السائق الذي يجب أن يلتزم معايير السلامة والأمان التي تؤكد عليها المديرية ومنها عدم استخدام الهاتف النقال أثناء قيادة المركبة، إذ أظهرت الدراسات المرورية أن 70 بالمئة من تلك الحوادث سببها استخدام الهاتف".وتابع: "أما العامل الثاني فهي المركبة، إذ لا بد أن يتأكد صاحبها من عدم وجود أعطال فيها لاسيما الذين يقطعون مسافات طويلة، فيما يكمن العامل الأخير بوعورة الطرق وجودتها وهو يشكل النسبة الأقل من مسببات الحوادث".