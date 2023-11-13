اللجنة العليا للمياه تلزم أمانة بغداد ودوائر الماء بجباية الأجور وفق التسعيرة المتعمدة

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الاثنين، الاجتماع الرابع للّجنة العليا للمياه، وجرى، خلال الاجتماع، البحث في أوضاع الثروة المائية واستعراض الموقف المائي، ومراجعة تنفيذ الخطة الزراعية، وفقاً للحصص المائية المقرّة للمحافظات".وأضاف المكتب، أن "الاجتماع شهد متابعة إزالة التجاوزات على نهر دجلة في محافظة بغداد"، مبينا ان "رئيس مجلس الوزراء وجه بإجراء مناقلة مالية لوزارة الموارد المائية لغرض القيام بالتكسية الحجرية لضفاف النهر بالتوازي مع طريق السندباد في بغداد".وتابع المكتب، أن "الاجتماع أقر استحداث برنامج للبيئة والمياه ضمن برامج اللجنة العليا للمياه، وإنشاء صندوق دعم بحوث ومبادرات تنمية موارد المياه الداخلية، وكذلك الموافقة على توصيات وزارة الموارد المائية الخاصة بمواجهة شحّ المياه، وأثرها في نوعية مياه نهري دجلة والفرات وشط العرب".وبحسب مكتب رئاسة الوزراء، "ناقش الاجتماع عدداً من الملفات والمواضيع المعروضة على جدول الأعمال، أهمها قيام وزارة الخارجية بالطلب من الجانب التركي زيادة إطلاقات نهر الفرات عند الحدود التركية السورية، وكذلك زيادة الإطلاقات في نهر دجلة من سدّ أليسو".ولفت المكتب الى ان "الاجتماع أكد على إلزام أمانة بغداد ودوائر الماء في المحافظات كافة بجباية أجور الماء على وفق التسعيرة المعتمدة، والمباشرة بإنشاء مشاريع تحلية الماء ضمن مشاريع التصفية العاملة حالياً؛ لتحسين نوعية المياه الصالحة للشرب"، مشيرا الى ان "اللجنة اوصت إلى مجلس الوزراء إقرار الإجراءات الخاصة بحل مشاكل المياه والفيضانات في إقليم كردستان".