الاتحادية ترد دعوى "ساكو" بشأن سحب المرسوم الجمهوري منه

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، رد دعوى بطريرك الكنسية الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس روفائيل ساكو، بسحب المرسوم الجمهوري منه، فيما أقرت بصحة اجراءات رئاسة الجمهورية لعدم وجود اساس دستوري وقانوني لمنحه المرسوم.

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