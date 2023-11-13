مصرف حكومي يصدر تنويهاً يخص شراء الدولار

أصدر مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، تنويهاً للمسافرين الراغبين بشراء الدولار لأغراض السفر.

وذكر بيان للمصرف، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "يعلن مصرف الرشيد عن فتح المنصة للمسافرين الراغبين بشراء الدولار، اليوم الاثنين الموافق ١٣ تشرين الثاني، الساعة الثامنة مساءً".

