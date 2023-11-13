في محافظتين.. الإطاحة بمتهم وضبط عَجلتَين لتهريب المشتقات النفطية

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بتوجيه ومتابعة من قبل المدير العام اللواء الركن (ظافر نظمي جمال) تمكنت مفارز لواء شرطة الطاقة السادس في محافظتي بابل والديوانية من القبض على متهم وضبط عَجلتين محملتَين بمنتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية وبدون أوراق رسمية".وأضافت، انه "تم توقيف المتهمين وحجز العجلات وباقي المضبوطات استكمالاً للإجراءات التحقيقية وعرضها على السيد قاضي التحقيق المختص".