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الوقف السني يحدد غرة شهر جمادى الأولى
محليات
2023-11-13 | 11:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,601 مشاهدة
حدد ديوان الوقف السني، اليوم الاثنين، غرة شهر جمادى الأولى للعام الحالي 1445.
وذكر الديوان في بيان له ورد لـ السومرية نيوز، انه "نظرا لعدم ثبوت رؤية الهلال بالوجهين الشرعي والفلكي فأن لجنة تحديد أوائل الأشهر الهجرية في ديوان الوقف السني تعلن ان يوم غدا الثلاثاء الموافق 14/11/2023 هو المكمل لعدة شهر ربيع الاخر ثلاثون يوما".
وأضاف، ان "يوم الأربعاء الموافق 15/ 11/2023 هو غرة شهر جمادى الأولى للعام الحالي 1445".
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