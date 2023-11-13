الوقف السني يحدد غرة شهر جمادى الأولى

وذكر الديوان في بيان له ورد لـ السومرية نيوز، انه "نظرا لعدم ثبوت رؤية الهلال بالوجهين الشرعي والفلكي فأن لجنة تحديد أوائل الأشهر الهجرية في ديوان الوقف السني تعلن ان يوم غدا الثلاثاء الموافق 14/11/2023 هو المكمل لعدة شهر ربيع الاخر ثلاثون يوما".وأضاف، ان "يوم الأربعاء الموافق 15/ 11/2023 هو غرة شهر جمادى الأولى للعام الحالي 1445".