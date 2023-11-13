بحوزتهم مواد مخدرة.. القبض على 4 تجار مخدرات في كربلاء

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بالقبض على 4 تجار مخدرات بحوزتهم مادة الكريستال في محافظة كربلاء المقدسة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "بعملية نوعية واستباقية مكافحة مخدرات كربلاء تحكم قبضتها على 4 تجار للمواد المخدرة بصحبتهم (3500) غرام ثلاث ونصف كيلو غرام من مادة الكريستال".

وأشار الى ان " عملية القبض جاءت بعد مراقبة دامت 5 أيام قبل دخولهم للمحافظة".