عواصف رعدية وأمطار غزيرة تُخيم على أجواء العراق غداً

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً ممطراً مع حدوث عواصف رعدية وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة خلال النهار خاصة في أقسامها الشرقية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع زخات مطر متفرقة تكون رعدية أحياناً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً ممطراً مع حدوث عواصف رعدية وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة خلال النهار، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً ممطراً يتحسن في المساء، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً ممطراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأشار إلى أن "طقس يوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً إلى غائم جزئي، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً ممطراً يتحسن في المساء، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".ولفت البيان الى، أن "طقس يوم السبت المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم مع زخات مطر خفيفة متفرقة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".