تكدس النفايات في سوق الزبير بعد إضراب عمال البلدية (صور)

وقال مراسلنا بعد توثيق مشاهد من النفايات المتكدسة، إن "النفايات أغرقت سوق قضاء الزبير غربي محافظة البصرة؛ بسبب اضراب عمال البلدية، احتجاجا على قلة الاجور التي تصل الى 200 ألف دينار عراقي ومطالبتهم في الزيادة".

وبحسب نواب، تم إطلاق جزء من تخصيصات المحافظة من الموازنة والبالغة 500 مليار دينار، فيما سيتم إطلاق وجبة أخرى بنفس المبلغ سيتم إطلاقها في الأيام المقبلة.ووفق النواب، إن "تلك الأموال ستدفع إلى المقاولين العاملين بالمشاريع المستمرة في المحافظة، أما استحقاق هؤلاء المقاولين يبلغ 650 مليار دينار، لافتا إلى أن الأولوية بالصرف سيكون حسب الأقدمية ولا توجد انتقائية بذلك سواء من المحافظ أو من جهة أخرى.