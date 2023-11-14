ديالى.. الإعلان عن وجبة جديدة من تعويضات المتضررين بالعمليات الإرهابية

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والإرهابية أعلنت أسماء وجبة جديدة من المشمولين بالقانون رقم (20) لسنة 2009".وأضاف أن "اللجنة الفرعية والتي يترأسها القاضي صالح سعيد انجزت معاملة (570) مستفيدا، لافتا إلى أن المبالغ المالية التي تم تخصيصها وتمويلها ستصرف عن طريق حسابات محافظة ديالى".للأطلاع على الأسماء