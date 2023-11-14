ضبط مسافر أجنبي بحوزته 46.5 ألف دولار في مطار النجف

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مركز جمرك مطار النجف الاشرف الدولي تمكن من ضبط مسافر اجنبي الجنسية وبحوزته (٤٦٥٠٠) دولار وثلاثة ملايين و200 ألف دينار عراقي مخالفة لقانون الجمارك رقم ( ٢٣ ) لسنة ١٩٨٤ وتعليمات البنك المركزي العراقي".وأضافت أن "عملية الضبط تمت من خلال التعاون المشترك مع الجهات الامنية الساندة في مطار النجف الاشرف الدولي، و قد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".