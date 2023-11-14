عودة 145 نازحاً إيزيدياً إلى سنجار

وقالت جابرو، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تمت عودة (145) نازحاً إيزيدياً من مخيم (بيرسيفي1) في قضاء زاخو بمحافظة دهوك الى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى، تماشياً مع البرنامج الحكومي، وتنفيذاً للخطة الوطنية لإعادة النازحين".وأوضحت أن "عملية نقل الأسر مع آثاثهم تمت بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية (IOM) وبالتنسيق مع القوات الأمنية "، فيما وجهت بـ "شمول الأسر العائدة إلى مناطقها الأصلية في سنجار بالسلع المعمرة والمساعدات الإغاثية وتلبية جميع احتياجاتها سريعاً".