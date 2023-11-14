المالية توجه موظفيها باستمرار الدوام يومي الجمعة والسبت

وجهت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، موظفي دائرة المحاسبة باستمرار الدوام الرسمي يومي الجمعة والسبت ولغاية نهاية العام الحالي".

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بهدف الإسراع في إستكمال اجراءات التمويل ولقرب انتهاء السنة المالية وجهت وزير المالية طيف سامي بإستمرار الدوام الرسمي لدائرة المحاسبة يومي الجمعة والسبت ولغاية نهاية العام الحالي".