تأكيدا لما نشرته "السومرية نيوز".. الاتحادية تنهي عضوية الحلبوسي من البرلمان

اعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي.

وذكرت المحمكة في بيان ورد لـ السومرية نيوز"، انه "نظرت المحكمة الاتحادية العليا يوم الثلاثاء 14\11\2023 الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023 ،



واضاف البيان، انها"قررت بموجب الحكم الصادر فيها انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023 قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات ".