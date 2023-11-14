ليث الدليمي: قرارات المحكمة الاتحادية اثبتت انها الحافظة للدستور (فيديو)

وقال الدليمي في حديث لـ السومرية نيوز: "احترم قرارات المحكمة الاتحادية التي اثبتت انها ما زالت الحاضنة والحافظة للدستور و لحقوق الشعب العراقي العليا".وأضاف: "الجلسات المرثونية التي اثبتت التزوير وقرار المحكمة الاتحادية بانهاء عضوية الحلبوسي من النيابة كان قرارا شجاعا"، موضحا ان "هناك ملفات أخرى ستلاحق الحلبوسي".وأشار الدليمي الى انه "سنواصل العمل في المستقبل لأنه لا توجد ملفات ضدنا ولكن ورقة الاستقالة استغلت في الدورة الحالية وعدم حضور الشهود للمحكمة، أدى الى ان المحكمة الاتحادية اتخذت قرارها والوقت امامنا لتصحيح المسار ".