مكتب السيستاني يحدد غرة جمادى الأولى

حدد مكتب المرجع الديني الأعلى، السيد السيستاني اليوم الثلاثاء، غرة جمادى الأولى.

وقال المكتب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "يوم غدٍ الأربعاء هو المكمّل لشهر ربيع الآخر".

وأضاف، ان "يوم الخميس الموافق (16 / 11 /2023 م) هو الأول من شهر جمادى الأولى لعام 1445هـ للهجرة".

